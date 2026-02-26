Об этом пишет Vatican News.

Что сказал Папа Римский об ИИ и Интернете?

Понтифик ответил на четыре вопроса священников Римской епархии. Среди тем - духовное наставничество, пастырская работа и использование интернета. Он попросил священников не готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта.

Понтифик провел параллель между человеческим телом и разумом.

Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность,

– сказал он.

Папа добавил, что произносить "настоящую проповедь" означает "делиться верой", а вот искусственный интеллект никогда этим не сможет поделиться.

"Если мы можем предложить служение, укорененное в месте, в приходе, где мы работаем, – люди хотят видеть вашу веру, ваш опыт познания и любви к Иисусу Христу", – отметил он.

Папа Римский также призвал священников не поддаваться обманам и иллюзиям Интернета.

По его словам, например, в TikTok человек предлагает себя и таким образом получает лайки и подписчиков.

Это не вы: если мы не передаем послание Иисуса Христа, возможно, мы ошибаемся, и мы должны очень тщательно и смиренно подумать над тем, кто мы есть и что делаем,

– обратился Лев XIV к священникам.

