Италия и еще некоторые страны ЕС заявили, что их представители планируют присутствовать на первом заседании Совета мира в Вашингтоне 19 февраля, на котором будет обсуждаться восстановление Газы. Об этом сообщили в Reuters.

Почему Ватикан отказался от приглашения?

Главный дипломатический представитель Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что страна не будет участвовать в Совете мира. Он добавил, что причина отказа, это "особый характер Совета, который, очевидно, не свойственен другим государствам". По его словам, именно ООН должна заниматься урегулированием конфликтов.

Один из вопросов, вызывающий беспокойство, заключается в том, что на международном уровне именно ООН должна, прежде всего, решать кризисные ситуации. Это один из пунктов, на котором мы настаивали,

– заявил Паролин.

В издании также отметили, что многие эксперты по правам человека утверждают, что руководство Трампом Советом по надзору за делами иностранной территории напоминает "колониальную структуру". Они также обеспокоены тем, что такая идея может практически "подорвать ООН".

Напомним, что Дональд Трамп в Давосе заявил о создании Совета мира. В список стран-участниц уже вошли Венгрия, Армения, ОАЭ, Египет и многие другие страны. Организацию возглавит сам президент США. Зато Украина осторожно относится к вступлению в Совет мира Трампа, подчеркивая важность равноправных условий и детальном анализе предложений.

