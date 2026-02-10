Об этом сообщил президент Румынии, пишет Digi24.

Читайте также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина

Будет ли участвовать Румыния в первом заседании Совета мира?

Президент Румынии Никушор Дан положительно оценивает инициативу США, но пока анализирует условия участия. Он сказал, что переговоры с Вашингтоном уже начались, но ему стоит убедиться, не противоречат ли положения устава Совета мира международным обязательствам Румынии.

Румыния начала процесс консультаций с США, чтобы выяснить, в какой степени определенные положения Устава Совета мира могут быть пересмотрены или интерпретированы таким образом, чтобы быть полностью совместимыми с международными обязательствами, которые уже взяло на себя румынское государство,

– заявил Дан.

По словам президента, они еще окончательно не решили, будет ли Румыния участвовать во встрече. Обсуждения также касаются стран, которые еще не являются членами Совета мира, но желают присоединиться после возможного пересмотра устава.

Напомним, 22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе Трамп провел церемонию, заявленную как основание Совета мира. Это структура под его личным руководством, которую он продвигает как альтернативу ООН.

Как другие страны Европы относятся к Совету мира Трампа?