Об этом сообщил президент Румынии, пишет Digi24.
Читайте также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина
Будет ли участвовать Румыния в первом заседании Совета мира?
Президент Румынии Никушор Дан положительно оценивает инициативу США, но пока анализирует условия участия. Он сказал, что переговоры с Вашингтоном уже начались, но ему стоит убедиться, не противоречат ли положения устава Совета мира международным обязательствам Румынии.
Румыния начала процесс консультаций с США, чтобы выяснить, в какой степени определенные положения Устава Совета мира могут быть пересмотрены или интерпретированы таким образом, чтобы быть полностью совместимыми с международными обязательствами, которые уже взяло на себя румынское государство,
– заявил Дан.
По словам президента, они еще окончательно не решили, будет ли Румыния участвовать во встрече. Обсуждения также касаются стран, которые еще не являются членами Совета мира, но желают присоединиться после возможного пересмотра устава.
Напомним, 22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе Трамп провел церемонию, заявленную как основание Совета мира. Это структура под его личным руководством, которую он продвигает как альтернативу ООН.
Как другие страны Европы относятся к Совету мира Трампа?
Лидеры ЕС выражают сомнения относительно устава Совета мира Трампа из-за непонятных полномочий и возможного несоответствия Уставу ООН. В то же время Евросоюз готов сотрудничать с США над мирным планом для Сектора Газа, если роль Совета мира будет ограничена мандатом Совета Безопасности ООН.
Участие в созданном Дональдом Трампом Совете мира предусматривает вклад в 1 миллиард долларов. В Польше на это предложение отреагировал министр финансов Анджей Доманский, отметив, что в государственном бюджете нет средств на такие расходы из-за неотложных социальных и экономических приоритетов, и назвал выделение миллиарда долларов на международную организацию необоснованным и безответственным.
Что касается Украины, присоединиться к Совету мира Трампа возможно только после завершения войны, поскольку сейчас участие России и Беларуси делает это невозможным. Президент Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение от Трампа, однако пока не имеет полной информации о концепции Совета и перечень привлеченных государств.