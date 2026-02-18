Італія та ще деякі країни ЄС заявили, що їхні представники планують бути присутніми на першому засіданні Ради миру у Вашингтоні 19 лютого, на якому обговорюватиметься відбудова Гази. Про це повідомили в Reuters.

Дивіться також Меркантильний проєкт Трампа: навіщо Рада миру, якщо є ООН

Чому Ватикан відмовився від запрошення?

Головний дипломатичний представник Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив, що країна не братиме участі в Раді миру. Він додав, що причина відмови, це "особливий характер Ради, який, очевидно, не властивий іншим державам". За його словами, саме ООН має займатися врегулюванням конфліктів.

Одне з питань, що викликає занепокоєння, полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН має, перш за все, вирішувати кризові ситуації. Це один із пунктів, на якому ми наполягали,

– заявив Паролін.

У виданні також зазначили, що багато експертів з прав людини стверджують, що керівництво Трампом Радою з нагляду за справами іноземної території нагадує "колоніальну структуру". Вони також занепокоєні тим, що така ідея може практично "підірвати ООН".

Нагадаємо, що Дональд Трамп у Давосі заявив про створення Ради миру. До списку країн-учасниць вже увійшли Угорщина, Вірменія, ОАЕ, Єгипет і багато інших країн. Організацію очолить сам президент США. Натомість Україна обережно ставиться до вступу в Раду миру Трампа, наголошуючи на важливості рівноправних умов та детальному аналізі пропозицій.

Останні новини про Раду миру