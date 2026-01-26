Тайный покупатель артиллерийских орудий: источники предположили, куда направляется вооружение из Китая

Китай отправил морем партию 130-миллиметровых артиллерийских орудий Type 59 неизвестному заказчику. Впрочем, в сети предполагают, что груз может быть предназначен для Ближнего Востока.

Об этом сообщает Defence blog.

Кто, вероятно, является заказчиком?

В субботу, 24 января, появилась информация о загрузке Китаем на морское судно партии 130-миллиметровых артиллерийских орудий Type 59. Соответствующие кадры распространили в соцсетях.

На видео видно несколько единиц подобного вооружения, установленных на колесных лафетах и накрытых защитным брезентом во время транспортировки морем. Отмечается, что записи были сделаны примерно две недели назад, поэтому сейчас доставка уже продолжается.

Официально пункт назначения не разглашается, но несколько региональных источников утверждают, что груз направляется в страны Ближнего Востока.

В материале говорится о том, что экспортные контракты Китая на поставку вооружения в основном остаются непубличными, а Пекин официально никогда не раскрывает деталей этих сделок. Информация о получателе, чаще всего, появляется уже после – когда вооружение замечают в зоне боевых действий или во время его перевозки, как произошло на этот раз.

Источники предполагают, что тайным заказчиком могли стать Объединенные Арабские Эмираты. Вооружение, вероятно, направлялось для союзных сил, действующих в регионе.

Другие источники указывают на возможную передачу этих пушек Силам быстрого реагирования (RSF) в Судане.

Впрочем ни та, ни другая информация не имеет подтверждения в правительстве Китая или ОАЭ.

Что известно о Type 59 или М-46?

130-миллиметровую пушку корпусной артиллерии М-46 разработали еще в 1940-х годах, а начали применять в 1951 году. Ее разрабатывали как инструмент для контрбатарейной борьбы и поражения тыловых объектов врага на значительной дистанции.

Пушку начали активно использовать и поставлять на экспорт в период холодной войны и после ее завершения. В своем арсенале ее имели страны Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Основные характеристики М-46:

Калибр: 130 миллиметров,

Длина ствола: 55 калибров,

Масса в боевом положении: около 7,7 тонн,

Максимальная дальность стрельбы: до 27 километров (до 38 километров с активно-реактивным снарядом),

Начальная скорость снаряда: до 930 метров в секунду,

Скорострельность: до 6 выстрелов в минуту,

Обслуга: 8 человек.

