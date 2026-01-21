Какой была первая потеря?

Первый инцидент произошел ночью на космодроме Сичан в провинции Сычуань. Государственная ракета-носитель Long March-3B, запуск которой осуществлялся под контролем корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation, стартовала по расписанию, однако на финальном участке полета возникла проблема, пишет SCMP.

Смотрите также Max Space представила свою замену Международной космической станции

По официальной информации, третья ступень ракеты отработала некорректно, из-за чего был потерян спутник Shijian-32. Эта авария прервала серию безаварийных запусков Long March-3B, которая длилась с апреля 2020 года.

Этот носитель традиционно используется для вывода аппаратов на геопереходную орбиту – в частности спутников связи, метеорологических и экспериментальных платформ. Нынешняя неудача может повлиять на график запусков других миссий, включая аппараты серий TJS и Tianlian, а также вызвать дополнительные проверки смежных ракетных систем.

Второй удар

Менее чем через 12 часов после этого инцидента Китай получил второй удар. На этот раз частная компания Galactic Energy потеряла свою новую ракету Ceres-2 во время первого испытательного полета.

Запуск происходил с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Носитель потерпел крушение и упал вскоре после старта, что привело к потере нескольких коммерческих спутников, которые находились на борту.



Ракета Ceres-2 / Фото Galactic Energy

Ceres-2 разрабатывалась как значительно более мощная альтернатива предыдущей модели Ceres-1 и должна была выводить до 1 600 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту на высоте около 500 километров, пишет SpaceNews.

Для Galactic Energy это был важный этап масштабирования бизнеса накануне дебюта еще более амбициозной жидкостной ракеты Pallas-1 и подготовки к выходу на биржу.

Но все не так плохо

Эксперты отмечают, что, несмотря на громкий резонанс, подобные сбои являются типичными для быстро растущих космических программ. Они проводят параллели с ранними этапами развития компании SpaceX, для которой аварии стали частью процесса обучения и совершенствования технологий.

В случае Китая, который планирует более 100 орбитальных запусков в 2026 году, эти две неудачи могут стать болезненным, но ожидаемым этапом развития всей отрасли.