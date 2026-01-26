Таємний покупець артилерійських гармат: джерела припустили, куди прямує озброєння з Китаю

Китай відправив морем партію 130-міліметрових артилерійських гармат Type 59 невідомому замовнику. Втім у мережі припускають, що вантаж може бути призначений для Близького Сходу.

Про це повідомляє Defence blog.

Дивіться також "Дискомбобулятор": Трамп розповів про надсекретну зброю, яка дала змогу повалити режим Мадуро

Хто, ймовірно, є замовником?

У суботу, 24 січня, з'явилась інформація про завантаження Китаєм на морське судно партії 130-міліметрових артилерійських гармат Type 59. Відповідні кадри поширили у соцмережах.

На відео видно декілька одиниць подібного озброєння, встановлених на колісних лафетах та накритих захисним брезентом під час транспортування морем. Зазначається, що записи були зроблені приблизно два тижні тому, тож наразі доставка вже триває.

Офіційно пункт призначення не розголошується, але кілька регіональних джерел стверджують, що вантаж прямує до країн Близького Сходу.

У матеріалі мовиться про те, що експортні контракти Китаю на постачання озброєння здебільшого залишаються непублічними, а Пекін офіційно ніколи не розкриває деталей цих угод. Інформація про отримувача, частіше за все, з'являється вже після – коли озброєння помічають у зоні бойових дій або під час його перевезення, як сталось цього разу.

Джерела припускають, що таємним замовником могли стати Об'єднані Арабські Емірати. Озброєння, ймовірно, спрямовувалось для союзних сил, які діють в регіоні.

Інші джерела вказують на можливу передачу цих гармат Силам швидкого реагування (RSF) у Судані.

Втім ні та, ні інша інформація не має підтвердження в уряді Китаю чи ОАЕ.

Що відомо про Type 59 або М-46?

130-міліметрову гармату корпусної артилерії М-46 розробили ще у 1940-х роках, а почали застосовувати у 1951 році. Її розробляли як інструмент для контрбатарейної боротьби та ураження тилових об'єктів ворога на значній дистанції.

Гармату почали активно використовувати й постачати на експорт у період холодної війни та після її завершення. У своєму арсеналі її мали країни Близького Сходу, Африки та Південної Азії.

Основні характеристики М-46:

Калібр: 130 міліметрів,

Довжина ствола: 55 калібрів,

Маса в бойовому положенні: близько 7,7 тонн,

Максимальна дальність стрільби: до 27 кілометрів (до 38 кілометрів з активно-реактивним снарядом),

Початкова швидкість снаряда: до 930 метрів за секунду,

Скорострільність: до 6 пострілів за хвилину,

Обслуга: 8 осіб.

Що відомо про масштаби та напрямки озброєння Китаю?