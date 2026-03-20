Зеленский отреагировал на смерть патриарха Филарета

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет 20 марта 2026 года умер в результате обострения хронических болезней. Владимир Зеленский выразил свои соболезнования и отметил, что это –большая потеря для украинцев.

По словам президента, Филарет был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Как Зеленский отреагировал на смерть патриарха?

Президент выразил свои соболезнования Митрополиту Епифанию и всем православным. Он также назвал патриарха одним из крупнейших защитников самостоятельности и государственности украинской церкви.

Украинский народ всегда будет уважать его вклад в развитие поместной церкви. И без энергии, характера и смелости Патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что следует обязательно помнить то, как патриарх Филарет учил объединяться вокруг идеи сильной, независимой Украины.

