Зеленський відреагував на смерть патріарха Філарета

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет 20 березня 2026 року помер внаслідок загострення хронічних хвороб. Володимир Зеленський висловив свої співчуття та зазначив, що це – велика втрата для українців.

За словами президента, Філарет був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Як Зеленський відреагував на смерть патріарха?

Президент висловив свої співчуття Митрополиту Епіфанію та усім православним. Він також назвав патріарха одним з найбільших захисників самостійності та державності української церкви.

Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. І без енергії, характеру та сміливості Патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України,

– заявив Зеленський.

Він додав, що слід обов'язково пам'ятати те, як патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України.

