Зеленский заявил, что Украина занимается подготовкой контракта на закупку десятков единиц американских Patriot. Визит украинского лидера в Вашингтон в частности был нацелен на то, чтобы обсудить этот вопрос.

Об этом в эфире 24 Канала отметил глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов, предположив, что если действительно, как заявил президент Украины, существует очередь между странами на получение этих систем от США, то одной из основных задач для украинского посольства должно быть изменение этой очередности в пользу Украины.

Почему Трамп не сможет проигнорировать обещания по Patriot?

В условиях постоянных российских обстрелов Украина сегодня нуждается как в системах Patriot, так и в ракетах к ним. Как отметил председатель "Института Американистики", следует отметить роль журналистов, особенно украинских, которые находятся в Вашингтоне.

"Корреспондентка "Суспільного" на Генассамблее в Нью-Йорке спрашивала у Трампа о Patriot, которые он обещал еще во времена предыдущего визита Зеленского в США. Сложилось впечатление, что Белый дом после этого вопроса вспомнил об этом. Вот такие короткие вопросы на таком уровне очень важны", – считает Фарапонов.

Он убежден, что когда внимание медиа приковано к такому вопросу, что оставить его без действий у Трампа не получится. Поэтому, по его мнению, до конца 2025 года передача американских Patriot для Украины состоится.

Думаю, что удастся договориться или с теми другими, кто стоит в очереди за Patriot, или с администрацией Белого дома. Если они есть в наличии и готовы к транспортировке, то это не будет проблемой,

– подытожил Фарапонов.

Что известно о договоренностях по Patriot?