Патрульные Киева обнаружили 2 пьяных водителей за рулем маршруток: их отстранили

Патрульная полиция Киева выявила двух водителей, которые возили людей вероятно в нетрезвом состоянии. Их отстранили от работы.

Патрульные обнаружили нарушителей при проведении проверки пассажирского транспорта. Об инцидентах полиция сообщила 25 июля.

Заметьте В пьяном водителе, которая чуть не убила людей на Оболони, узнали судью Колегаеву

Патрульные Киева поймали 2 нетрезвых водителей маршруток

Первого вероятно нетрезвого водителя патрульные обнаружили на улице Стройиндустрии, когда проверяли автобус "Стрый-Авто".

Во время общения с водителем полицейские обнаружили явные признаки наркотического опьянения,

– говорится в сообщении.

Однако водитель отказался пройти освидетельствование (следственное действие для выявления определенных примет – 24 канал) в установленном законом порядке.

Второго нарушителя обнаружили на улице Малиновского.

Водитель автобуса Богдан перевозил пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования прибором Драгер, мужчина отказался тоже,

– рассказали патрульные.

Водителей отстранили от работы

Оба водителя отстранили от вождения. Инспекторы составили на них протоколы за:

управление транспортным средством в состоянии опьянения,

и постановление за перевозку пассажиров водителем, который не прошел предрейсовый медицинский осмотр.

О событиях полиция проинформировала перевозчика.

Нетрезвое вождение: последние новости