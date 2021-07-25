Патрульные обнаружили нарушителей при проведении проверки пассажирского транспорта. Об инцидентах полиция сообщила 25 июля.
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Патрульные Киева поймали 2 нетрезвых водителей маршруток
Первого вероятно нетрезвого водителя патрульные обнаружили на улице Стройиндустрии, когда проверяли автобус "Стрый-Авто".
Во время общения с водителем полицейские обнаружили явные признаки наркотического опьянения,
– говорится в сообщении.
Однако водитель отказался пройти освидетельствование (следственное действие для выявления определенных примет – 24 канал) в установленном законом порядке.
Второго нарушителя обнаружили на улице Малиновского.
Водитель автобуса Богдан перевозил пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования прибором Драгер, мужчина отказался тоже,
– рассказали патрульные.
Водителей отстранили от работы
Оба водителя отстранили от вождения. Инспекторы составили на них протоколы за:
- управление транспортным средством в состоянии опьянения,
- и постановление за перевозку пассажиров водителем, который не прошел предрейсовый медицинский осмотр.
О событиях полиция проинформировала перевозчика.
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