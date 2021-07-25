Патрульні виявили порушників під час проведення перевірки пасажирського транспорту. Про інциденти поліція повідомила 25 липня.
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Патрульні Києва впіймали 2 нетверезих водіїв маршруток
Першого ймовірно нетверезого водія патрульні виявили на вулиці Будіндустрії, коли перевіряли автобус "Стрий-Авто".
Під час спілкування з водієм поліцейські виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння,
– мовиться у повідомленні.
Проте водій відмовився пройти освідування (слідча дія для виявлення певних прикмет – 24 канал) у встановленому законом порядку.
Іншого порушника виявили на вулиці Малиновського.
Водій автобуса Богдан перевозив пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від освідування приладом Драгер, чоловік відмовився теж,
– розповіли патрульні.
Водіїв відсторонили від роботи
Обох водіїв відсторонили від керування. Інспектори склали на них протоколи за:
- керування транспортним засобом у стані сп'яніння,
- та постанову за перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду.
Про події поліція проінформувала перевізника.
Нетверезе водіння: останні новини
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- У селі Рясне-Руське, що на Львівщині, вночі 1 липня сталася жахлива ДТП – 11-річний хлопчик-водій злетів у кювет. Від отриманих травм дитина загинула. Водночас 2 п'яних дорослих, які були з ним у салоні, отримали травми.