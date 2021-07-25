Патрульні виявили порушників під час проведення перевірки пасажирського транспорту. Про інциденти поліція повідомила 25 липня.

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Патрульні Києва впіймали 2 нетверезих водіїв маршруток

Першого ймовірно нетверезого водія патрульні виявили на вулиці Будіндустрії, коли перевіряли автобус "Стрий-Авто".

Під час спілкування з водієм поліцейські виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння,

– мовиться у повідомленні.

Проте водій відмовився пройти освідування (слідча дія для виявлення певних прикмет – 24 канал) у встановленому законом порядку.

Іншого порушника виявили на вулиці Малиновського.

Водій автобуса Богдан перевозив пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від освідування приладом Драгер, чоловік відмовився теж,

– розповіли патрульні.

Водіїв відсторонили від роботи

Обох водіїв відсторонили від керування. Інспектори склали на них протоколи за:

керування транспортним засобом у стані сп'яніння,

та постанову за перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду.

Про події поліція проінформувала перевізника.

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