Чоловіка вже не вперше притягають до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Цього разу він повинен виплатити 34 тисячі гривень штрафу.

До теми П'яний львівський таксист їздив з водійським посвідченням батька, який помер 12 років тому: фото

П'яний таксист їздив з посвідченням небіжчика

47-річного Сергія Кузнєцова 19 лютого вперше спіймали п'яним за кермом Dacia Sandero. Тоді в його крові виявили майже 2 проміле алкоголю .

. У березні Шевченківський райсуд визнав чоловіка винним у нетверезому кермуванні. Його оштрафували на 10,2 тисячі гривень та на рік позбавили права керувати авто .

та на рік . Ще одну постанову за нетверезе водіння на Кузнєцова склали 24 лютого – пристрій Drager показав у його крові 1,3 проміле алкоголю .

. У квітні суд знову оштрафував чоловіка на 10,2 тисячі гривень.

Втретє Кузнєцова спіймали п'яним за кермом 15 квітня перехресті вулиць Липинського – Бориса Тена.

Патрульні зупинили авто Dacia Sandero через порушення правил дорожнього руху. Проте згодом в крові водія виявили 0,55 проміле алкоголю .

. Окрім цього, чоловік показав патрульним водійське посвідчення 82-річного чоловіка з переклеєною фотографією.

Під час спілкування з поліцейськими водій дуже нервував і погрожував знищити документ.

Однак пізніше чоловік зізнався, що підробив посвідчення померлого 12 років тому батька, щоб працювати таксистом.

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Чоловіка оштрафували

Кузнєцов не з'явився на жодне з 3 судових засідань. Тож суддя Шевченківського районного суду Василь Кавацюк, враховуючи обставини справи, визнав його винним у повторному керуванні автомобілем у нетверезому стані. Чоловіка оштрафували на 34 тисячі гривень.

Окрім цього, Кузнєцова позбавили права керувати транспортом на 3 роки. Також він має сплатити 454 гривні судового збору. За українським законодавством, це рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.