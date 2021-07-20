Мужчину уже не впервые привлекают к ответственности за нарушение правил дорожного движения. На этот раз он должен выплатить 34 тысячи гривен штрафа.

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Пьяный таксист ездил с удостоверением покойника

47-летнего Сергея Кузнецова 19 февраля впервые поймали пьяным за рулем Dacia Sandero. Тогда в его крови обнаружили почти 2 промилле алкоголя.

В марте Шевченковский райсуд признал мужчину виновным в нетрезвом вождении. Его оштрафовали на 10,2 тысячи гривен и на год лишили права управлять авто.

Еще одно постановление за нетрезвое вождение на Кузнецова составили 24 февраля – устройство Drager показало в его крови 1,3 промилле алкоголя.

В апреле суд оштрафовал мужчину на 10,2 тысячи гривен.

В третий раз Кузнецова поймали пьяным за рулем 15 апреля перекрестке улиц Липинского – Бориса Тена.

Патрульные остановили авто Dacia Sandero из-за нарушения правил дорожного движения. Однако впоследствии в крови водителя обнаружили 0,55 промилле алкоголя.

Кроме этого, мужчина показал патрульным водительское удостоверение 82-летнего мужчины с переклеенной фотографией.

Во время общения с полицейскими водитель очень нервничал и угрожал уничтожить документ.

Однако позже мужчина признался, что подделал удостоверение умершего 12 лет назад отца, чтобы работать таксистом.

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Мужчину оштрафовали

Кузнецов не явился ни на одно из 3 судебных заседаний. Поэтому судья Шевченковского районного суда Василий Кавацюк, учитывая обстоятельства дела, признал его виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчину оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Кроме этого, Кузнецова лишили права управлять транспортом на 3 года. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора. По украинскому законодательству, это решение суда еще можно обжаловать в апелляционном суде.