В результате ДТП погибли 2 женщины. Также 6 человек получили травмы.

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Пьяный водитель внедорожника вызвал смертельное ДТП

В августе 2019 года пьяный 42-летний водитель внедорожника Audi Q7 совершил масштабную аварию на трассе Киев – Чоп возле села Верхнее Синевидное.

Он влетел в авто Skoda Superb, которое ехало впереди.

В результате столкновения Skoda занесло вперед в машину Volkswagen Polo.

Виновник ДТП выехал на встречную полосу и столкнулся там с Daewoo Lanos.

В результате аварии 2 человека погибли, а 6 – пострадали.

В частности, 52-летний водитель Daewoo получил травмы и стал инвалидом второй группы, а его 27-летний сын стал инвалидом первой группы.

Жена водителя и невеста его сына погибли на месте аварии.

На судебное заседание пострадавшие не приехали.

В приговоре суда говорится, что 27-летний мужчина после аварии нуждается в постоянном уходе. Поэтому его невозможно транспортировать из Киева во Львов.

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Водителя жестоко наказали

Во время судебного заседания виновник ДТП признал свою вину. Судья Сколевского райсуда Юрий Ясинский, исследовав материалы дела, признал водителя Audi Q7 виновным в совершении смертельного ДТП. Ему назначили 6 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Также мужчину обязали выплатить по 1 миллиону гривен водителю и пассажиру Daewoo Lanos, которые в результате аварии получили инвалидность. Кроме этого, он должен выплатить 500 тысяч гривен матери погибшей пассажирки. По украинскому законодательству, на этот приговор суда обвиняемый еще может подать апелляцию.