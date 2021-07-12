Два пассажира – 14-летний ребенок и мать в тяжелом состоянии в реанимации. Два человека находятся в хирургическом отделении.

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Что произошло

Компания из 16 человек ехала после отдыха на одном легковом автомобиле. 7 детей посадили в багажник.

Водитель, которому было 33 года, не справился с управлением и машина перевернулась на крышу. Это произошло на дороге Мартусовка – Процев.

Кто погиб

В результате ДТП погиб водитель и его 7-летний пасынок.

В каком состоянии другие пассажиры