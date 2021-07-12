Два пассажира – 14-летний ребенок и мать в тяжелом состоянии в реанимации. Два человека находятся в хирургическом отделении.
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Что произошло
Компания из 16 человек ехала после отдыха на одном легковом автомобиле. 7 детей посадили в багажник.
Водитель, которому было 33 года, не справился с управлением и машина перевернулась на крышу. Это произошло на дороге Мартусовка – Процев.
Кто погиб
В результате ДТП погиб водитель и его 7-летний пасынок.
В каком состоянии другие пассажиры
- На утро 12 июля в больнице находится 6 человек. Два человека в тяжелом состоянии в реанимации (14-летний ребенок и мать), один пострадавший в состоянии средней тяжести переведен в хирургическое отделение.
- Там также находится пострадавший с переломами ребер, его состояние не тяжелое.
- По данным медиков, в детском отделении ребенок с ссадинами головы и живота, в отделении нейрохирургии — ребенок с повреждением позвоночника.
- Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, их выписали из больницы под амбулаторное лечение и наблюдение.