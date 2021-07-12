Два пасажири – 14-річна дитина та мати у важкому стані в реанімації. Дві людини перебувають у хірургічному відділенні.
До теми Під Києвом у смертельну ДТП потрапив легковик, в якому їхали 16 людей
Що сталось
Компанія із 16 людей їхала після відпочинку на одному легковому автомобілі. 7 дітей посадили у багажник.
Водій, якому було 33 роки, не впорався з керуванням й автівка перекинулась на дах. Це сталось на дорозі Мартусівка – Проців.
Хто загинув
У результаті ДТП загинув водій та його 7-річний пасинок.
У якому стані інші пасажири
- На ранок 12 липня у лікарні перебуває 6 осіб. Двоє людей у важкому стані у реанімації (14-річна дитина та мати), одного постраждалого в стані середньої тяжкості переведено до хірургічного відділення.
- Там також перебуває постраждалий з переломами ребер, його стан не важкий.
- За даними медиків, у дитячому відділенні дитина з саднами голови та живота, у відділенні нейрохірургії — дитина з ушкодженням хребта.
- П’ятьом постраждалим надано медичну допомогу, їх виписано з медзакладу під амбулаторне лікування та спостереження.