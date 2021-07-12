За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Унаслідок цього автомобіль перекинувся, щонайменше двоє людей загинули.

Нагадаємо Мотор влетів у салон авто з людьми: п'яний водій спричинив страшну аварію в Києві

Під Києвом у ДТП загинули двоє людей – серед них і 7-річна дитина

Приблизно о 21:20 11 липня автомобіль Volkswagen Golf потрапив у аварію біля села Ревне у Київській області. У його салоні перебували 6 дорослих та 4 дітей. Люди поверталися з відпочинку.

За попередніми даними, водій перевищив дозволену швидкість на цій ділянці траси, не впорався з керуванням, через що автомобіль перекинувся.

на цій ділянці траси, не впорався з керуванням, через що автомобіль перекинувся. На місці загинули двоє людей, серед яких і 7-річна дитина. Ще троє пасажирів зазнали травм, один із них – у критичному стані.

Як розповіли у соцмережах очевидці, людей з автівки витягували працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Остаточні причини трагедії з'ясовуватиме слідство.

Аварія біля села Ревне: фото dtp.kiev.ua

Смертельна аварія біля села Ревне під Борисполем: розташування на карті

Гучні аварії та ДТП 11 липня біля Києва

На Гостомельському шосе перекинулася маршрутка з людьми.

На трасі М05 зіткнулися 2 вантажівки, водія вирізали з кабіни.

Читайте також Водій в'їхав у натовп в Австрії: є постраждалі