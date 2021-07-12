За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Унаслідок цього автомобіль перекинувся, щонайменше двоє людей загинули.
Нагадаємо Мотор влетів у салон авто з людьми: п'яний водій спричинив страшну аварію в Києві
Під Києвом у ДТП загинули двоє людей – серед них і 7-річна дитина
Приблизно о 21:20 11 липня автомобіль Volkswagen Golf потрапив у аварію біля села Ревне у Київській області. У його салоні перебували 6 дорослих та 4 дітей. Люди поверталися з відпочинку.
- За попередніми даними, водій перевищив дозволену швидкість на цій ділянці траси, не впорався з керуванням, через що автомобіль перекинувся.
- На місці загинули двоє людей, серед яких і 7-річна дитина. Ще троє пасажирів зазнали травм, один із них – у критичному стані.
Як розповіли у соцмережах очевидці, людей з автівки витягували працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Остаточні причини трагедії з'ясовуватиме слідство.
Аварія біля села Ревне: фото dtp.kiev.ua
Смертельна аварія біля села Ревне під Борисполем: розташування на карті
Гучні аварії та ДТП 11 липня біля Києва
- На Гостомельському шосе перекинулася маршрутка з людьми.
- На трасі М05 зіткнулися 2 вантажівки, водія вирізали з кабіни.
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