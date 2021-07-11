На місці події стоять багато "швидких". Крім того, туди прибули рятувальники та поліцейські.

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Що відомо про ДТП

Відео з місця події зняли очевидці. На ньому видно, що маршрутка лежить на тротуарі. Однак причини ДТП наразі невідомі. Автобус з пасажирами прямував до Києва з Пісківки.

Обставини встановлюють.

Чи є постраждалі

В ефірі одного з українських телеканалів зазначили, що 8 людей постраждали в аварії. В одного чоловіка діагностували перелом ноги. Усіх потерпілих забрали до лікарні у місті Буча.

Останні ДТП у Києві

  • На проспекті Перемоги у Києві у годину пік 6 липня сталась ДТП. Біля парку КПІ водій Mazda почав "грати у шашки" та не впорався із керуванням. Чоловік їхав на зимовій гумі.
  • У Києві з Берестейського шляхопроводу 5 липня впав величезний шмат бетону. Частина конструкції зачепила "ГАЗель" безпосередньо під час руху автівки.
  • У столиці 4 липня на бульварі Дружби народів автомобіль врізався в автівку аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попередньої ДТП. Внаслідок інциденту постраждали 3 людей.
  • У Деснянському районі Києва ввечері 1 липня жінка-водій легковика збила матір із дитиною. Все тому, що вона перебігала дорогу у недозволеному місці.