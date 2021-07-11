На місці події стоять багато "швидких". Крім того, туди прибули рятувальники та поліцейські.

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Що відомо про ДТП

Відео з місця події зняли очевидці. На ньому видно, що маршрутка лежить на тротуарі. Однак причини ДТП наразі невідомі. Автобус з пасажирами прямував до Києва з Пісківки.

Обставини встановлюють.

Чи є постраждалі

В ефірі одного з українських телеканалів зазначили, що 8 людей постраждали в аварії. В одного чоловіка діагностували перелом ноги. Усіх потерпілих забрали до лікарні у місті Буча.

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