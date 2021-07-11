Аварія сталася на трасі М05 за 30 кілометрів від Києва. Вночі у напрямку столиці утворився величезний затор – сягав приблизно 5 кілометрів.
Читайте також На Полтавщині через ДТП перекрили трасу на Київ: утворився великий затор – фото
Подробиці про масштабну ДТП
Одна із вантажівок рухалась до Києва з напрямку Одеси. За словами очевидців, водій не зміг розрахувати швидкість й почав робити розворот.
Саме тоді у машину врізалася інша вантажівка – перевізник дефектованих авто зі США. Водія довелося вирізати з кабіни, аби забрати у лікарню. Медики борються за його життя.
Вантажівки зіштовхнулися під Києвом: дивіться відео з телеграму "Вартові Еспресо"
Один із водіїв – у важкому стані / Фото з телеграм-каналу "Вартові Еспресо"
Інші аварії на Київщині
- Ввечері 10 липня на вулиці Новокостянтинівська у Києві п'яний водій спричинив ДТП. Volkswagen на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу й врізався в інші авто. Постраждали 3 людей.
- Раніше водій Hyundai випадково на швидкості налетів на пенсіонера, який переходив дорогу. Аварія сталася на проспекті Науки. У дідуся – травма голови, він у лікарні.