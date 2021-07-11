Аварія сталася на трасі М05 за 30 кілометрів від Києва. Вночі у напрямку столиці утворився величезний затор – сягав приблизно 5 кілометрів.

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Подробиці про масштабну ДТП

Одна із вантажівок рухалась до Києва з напрямку Одеси. За словами очевидців, водій не зміг розрахувати швидкість й почав робити розворот.

Саме тоді у машину врізалася інша вантажівка – перевізник дефектованих авто зі США. Водія довелося вирізати з кабіни, аби забрати у лікарню. Медики борються за його життя.

Вантажівки зіштовхнулися під Києвом: дивіться відео з телеграму "Вартові Еспресо"



Один із водіїв – у важкому стані / Фото з телеграм-каналу "Вартові Еспресо"

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