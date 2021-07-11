Авария произошла на трассе М05 в 30 километрах от Киева. Ночью в направлении столицы образовался огромный затор – достигал примерно 5 километров.
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Подробности о масштабном ДТП
Один из грузовиков двигался в Киев с направления Одессы. По словам очевидцев, водитель не смог рассчитать скорость и начал делать разворот.
Именно тогда в машину врезался другой грузовик – перевозчик дефектных авто из США. Водителя пришлось вырезать из кабины, чтобы забрать в больницу. Медики борются за его жизнь.
Грузовики столкнулись под Киевом: смотрите видео из телеграма "Вартові Еспресо"
Один из водителей в тяжелом состоянии / Фото с телеграм-канала "Вартові Еспресо"
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