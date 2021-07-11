Авария произошла на трассе М05 в 30 километрах от Киева. Ночью в направлении столицы образовался огромный затор – достигал примерно 5 километров.

Читайте также На Полтавщине из-за ДТП перекрыли трассу на Киев: образовалась большая пробка – фото

Подробности о масштабном ДТП

Один из грузовиков двигался в Киев с направления Одессы. По словам очевидцев, водитель не смог рассчитать скорость и начал делать разворот.

Именно тогда в машину врезался другой грузовик – перевозчик дефектных авто из США. Водителя пришлось вырезать из кабины, чтобы забрать в больницу. Медики борются за его жизнь.

Грузовики столкнулись под Киевом: смотрите видео из телеграма "Вартові Еспресо"



Один из водителей в тяжелом состоянии / Фото с телеграм-канала​ "Вартові Еспресо"

Другие аварии на Киевщине