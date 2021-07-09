Авария произошла на 171 километре дороги М-03 "Киев – Харьков – Довжанский". Участок трассы расположен между Лубнами и Пирятином.

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Когда движение нормализуется

Движение перекрыли в обоих направлениях, поэтому и образовалась масштабная пробка. На месте происшествия работают спасатели. Они должны устранить топливо с асфальта.

Пока неизвестно, когда возобновят движение.

Учтите эту информацию и по возможности отложите свои поездки в этом направлении,

– подчеркнули в полиции.

Есть ли пострадавшие в ДТП

Автомобиль получил механические повреждения. Однако, по предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Обратите внимание! В селе Абазовка Полтавской области водитель автомобиля Citroen наехал на женщину с 4-летней девочкой. К сожалению, ребенок погиб.