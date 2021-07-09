Аварія сталась на 171 кілометрі дороги М-03 "Київ – Харків – Довжанський". Ділянка траси розташована між Лубнами та Пирятином.

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Коли рух нормалізується

Рух перекрили в обох напрямках, тому й утворився масштабний затор. На місці події працюють рятувальники. Вони мають усунути пальне з асфальту.

Наразі невідомо, коли відновлять рух.

Врахуйте цю інформацію та за можливості відкладіть свої поїздки в цьому напрямку,

– наголосили в поліції.

Чи є постраждалі в ДТП

Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Однак, за попередньою інформацією, потерпілих в ДТП немає.

Зверніть увагу! У селі Абазівка Полтавської області водій автомобіля Citroen наїхав на жінку на 4-річну дівчинку. На жаль, дитина загинула.