На дороге образовалась безумная пробка. Предварительно известно, что в результате ДТП никто не пострадал.
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Маршрутка столкнулась с грузовиком
- В Малехове примерно в 14: 30 произошла авария.
- Там столкнулись рейсовый автобус "Богдан" и грузовик "ГаЗель".
- Машины ехали в направлении Львова.
- В результате столкновения автобус и грузовик съехали на обочину.
- На дороге образовалась большая пробка, поэтому сейчас водителям лучше избегать этот участок.
- Участники аварии вызвали на место происшествия правоохранителей.
- Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
- Предварительно известно, что ни водители, ни пассажиры автомобилей не пострадали.
Смотрите видео с места ДТП:
Маршрутка влетела в грузовик / Фото "Варта 1"