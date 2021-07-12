По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся, по меньшей мере два человека погибли.

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Под Киевом в ДТП погибли два человека – среди них и 7-летний ребенок

Примерно в 21:20 11 июля автомобиль Volkswagen Golf попал в аварию возле села Ревное в Киевской области. В его салоне находились 6 взрослых и 4 детей. Люди возвращались с отдыха.

По предварительным данным, водитель превысил разрешенную скорость на этом участке трассы, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

На месте погибли два человека, среди которых и 7-летний ребенок. Еще трое пассажиров получили травмы, один из них – в критическом состоянии.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, людей из автомобиля извлекали работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Окончательные причины трагедии будет выяснять следствие.

Авария возле села Ревное: фото dtp.kiev.ua

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