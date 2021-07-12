Одна дитина перебуває у реанімації, а 6 людей госпіталізовані з серйозними травмами. Трагедія сталась на дорозі Мартусівка – Проців.

Раніше ми писали Під Києвом у смертельну ДТП потрапив легковик, в якому їхали 16 людей

Деталі аварії

За попередньою інформацією відомо, що водій звернув на гравій, після чого автомобіль перекинувся на дах.

За даним фактом слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового затримання.

15 пасажирів у легковику

У салоні автомобілю їхало 16 людей – водій та 15 пасажирів. Варто підкреслити, що Vоlkswagen-Golf це 5-місний автомобіль.

Дітей віком від 6 до 16 років посадили у багажник.

На батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків. Водію було 33 роки, а його пасинку – 7.

Їхали з відпочинку

Поліція повідомляє, що 11 липня ця компанія відпочивала в селі Проців Бориспільського району та близько 20-ї години поверталася додому на автомобілі.