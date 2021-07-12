Один ребенок находится в реанимации, а 6 человек госпитализированы с серьезными травмами. Трагедия произошла на дороге Мартусовка – Процив.

Ранее мы писали Под Киевом в смертельное ДТП попал легковой автомобиль, в котором ехали 16 человек

Детали аварии

По предварительной информации известно, что водитель свернул на гравий, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

По данному факту следственным управлением полиции открыто уголовное производство. Автомобиль помещен на площадку временного задержания.

15 пассажиров в легковушке

В салоне автомобиля ехали 16 человек – водитель и 15 пассажиров. Следует подчеркнуть, что Vоlkswagen-Golf это 5-местный автомобиль.

Детей в возрасте от 6 до 16 лет посадили в багажник.

На родителей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Водителю было 33 года, а его пасынку – 7.

Ехали с отдыха

Полиция сообщает, что 11 июля эта компания отдыхала в селе Процив Бориспольского района и около 20 часов возвращалась домой на автомобиле.