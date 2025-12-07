В Печенегах новые взрывы: после обстрела плотины россияне ударили баллистикой
- Российская армия атаковала поселок Печенеги в Харьковской области, используя дроны и ракеты, в частности, баллистические ракеты.
- Россияне разрушили два моста и снова атаковали плотину водохранилища, а также запустили разведывательный дрон для оценки последствий атак.
Российская армия продолжила атаку поселка Печенеги, что в Харьковской области. Туда летели дроны и ракеты.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества. Кроме ударных средств поражения россияне применили разведывательные дроны.
Чем враг атаковал Печенеги?
После того, как оккупанты вгатили ракетой по водохранилищу в Печенегах, они продолжили атаковать поселок. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении скоростных целей.
Так в 13:38 россияне ударили баллистическими ракетами по Печенегам. Местные жители слышали по меньшей мере три взрыва. Мониторы подтверждают предварительную угрозу из-за вражеских ракет и ударов баллистикой.
Предварительно, россияне разрушили в районе Печенегов два моста и снова били по плотине водохранилища. Полицейские организовали схему объезда дамбы в направлении Волчанска и поселка Большой Бурлук.
Как объехать Печенежское водохранилище / Карта
В 14:06 россияне запустили на Печенеги разведывательный дрон, вероятно, чтобы оценить последствия предыдущих атак. Он кружил между населенными пунктами и полетел дальше.
Что известно об обстреле Печенежского водохранилища?
Российские оккупанты 7 декабря атаковали большое искусственное водохранилище на реке Северский Донец в Печенегах. Глава общины сообщил, что по ней враг ударил ракетой. Последствия обстрела пока изучаются. Предварительно, люди не пострадали.
Дорога возле плотины была закрыта для транспорта.
Печенежское водохранилище обстреливали в 2022 году, тогда россияне разрушили там мосты.