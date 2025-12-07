У Печенігах нові вибухи: після обстрілу греблі росіяни вдарили балістикою

Російська армія продовжила атаку селища Печеніги, що в Харківській області. Туди летіли дрони та ракети.

Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти. Крім ударних засобів ураження росіяни застосували розвідувальні дрони.

Дивіться також Де розташоване Печенізьке водосховище, по греблі якого вдарили росіяни: показуємо на карті

Чим ворог атакував Печеніги?

Після того, як окупанти вгатили ракетою по водосховищу в Печенігах, вони продовжили атакувати селище. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух швидкісних цілей.

Так о 13:38 росіяни вдарили балістичними ракетами по Печенігах. Місцеві жителі чули щонайменше три вибухи. Монітори підтверджують попередню загрозу через ворожі ракети та удари балістикою.

Попередньо, росіяни зруйнували в районі Печенігів два мости та знову били по греблі водосховища. Поліцейскі організували схему об'їзду дамби в напрямку Вовчанська та селища Великий Бурлук.



Як об'їхати Печенізьке водосховище / Карта

О 14:06 росіяни запустили на Печеніги розвідувальний дрон, ймовірно, аби оцінити наслідки попередніх атак. Він кружляв між населеними пунктами й полетів далі.

Що відомо про обстріл Печенізького водосховища?