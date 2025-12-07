У Печенігах нові вибухи: після обстрілу греблі росіяни вдарили балістикою
- Російська армія атакувала селище Печеніги в Харківській області, використовуючи дрони та ракети, зокрема, балістичні ракети.
- Росіяни зруйнували два мости та знову атакували греблю водосховища, а також запустили розвідувальний дрон для оцінки наслідків атак.
Російська армія продовжила атаку селища Печеніги, що в Харківській області. Туди летіли дрони та ракети.
Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти. Крім ударних засобів ураження росіяни застосували розвідувальні дрони.
Чим ворог атакував Печеніги?
Після того, як окупанти вгатили ракетою по водосховищу в Печенігах, вони продовжили атакувати селище. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух швидкісних цілей.
Так о 13:38 росіяни вдарили балістичними ракетами по Печенігах. Місцеві жителі чули щонайменше три вибухи. Монітори підтверджують попередню загрозу через ворожі ракети та удари балістикою.
Попередньо, росіяни зруйнували в районі Печенігів два мости та знову били по греблі водосховища. Поліцейскі організували схему об'їзду дамби в напрямку Вовчанська та селища Великий Бурлук.
Як об'їхати Печенізьке водосховище / Карта
О 14:06 росіяни запустили на Печеніги розвідувальний дрон, ймовірно, аби оцінити наслідки попередніх атак. Він кружляв між населеними пунктами й полетів далі.
Що відомо про обстріл Печенізького водосховища?
Російські окупанти 7 грудня атакували велике штучне водосховище на річці Сіверський Донець у Печенігах. Очільник громади повідомив, що по ній ворог вдарив ракетою. Наслідки обстрілу наразі вивчаються. Попередньо, люди не постраждали.
Дорогу біля греблі було закрито для транспорту.
Печенізьке водосховище обстрілювали у 2022 році, тоді росіяни зруйнували там мости.