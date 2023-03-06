Развращал мальчиков: педофил из Буковины загремел за решетку
Источник:Черновицкая областная прокуратура
Житель Тернопольщины развращал мальчиков на спортплощадке. Из-за этого его приговорили к лишению свободы.
Случай с развращением произошел на спортивной площадке одного из учебных заведений Днестровского района. Теперь информацию о педофиле внесли в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.
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Педофил из Буковины загремел за решетку
Как сообщили в областной прокуратуре, в августе 2021 года 32-летний житель Тернопольщины совершил действия сексуального характера в отношении двух 8-летних мальчиков, игравших в теннис.
Злоумышленника поймали, а позже суд признал мужчину виновным по статье о развращении малолетних детей. Ему назначали шесть лет лишения свободы.
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