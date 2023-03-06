Розбещував хлопчиків: педофіл з Буковини загримів за ґрати

Мешканець Тернопільщини розбещував хлопчиків на спортмайданчику. Через це його засудили до позбавлення волі.

Випадок з розбещенням стався на спортивному майданчику одного з навчальних закладів Дністровського району. Тепер інформацію щодо педофіла внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

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Як повідомили в обласній прокуратурі, у серпні 2021 року 32-річний мешканець Тернопільщини вчинив дії сексуального характеру стосовно двох 8-річних хлопчиків, які грали у теніс.

Зловмисника спіймали, а згодом суд визнав чоловіка винним за статтею про розбещення малолітніх дітей. Йому призначали шість років позбавлення волі.

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