Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области.

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Как в Винницкой области мужчина развращал малолетних девочек

55-летний винничанин в одной из комнат собственного дома создал "художественный кружок" для детей. Объектами развратных действий становились малолетние воспитанницы, приходившие на частные занятия по рисованию. Мужчина, убедившись в отсутствии родителей или других взрослых, более 10 лет совершал развратные действия в отношении детей.

Во время обыска в квартире мужчины обнаружили ряд вещественных доказательств его преступной деятельности:

фотографии и видеозаписи обнаженных и полуобнаженных детей,

рукописные и печатные тексты сексуального характера,

текстовые "алгоритмы" причинения малолетним физической боли и издевательств,

переписка с детьми сексуального характера с указанием видов наказаний при разглашении его действий.

В мобильном телефоне и компьютере злоумышленника обнаружили фото и видеозаписи насильственного характера. Как оказалось, от преступных действий пострадали дети от 10 до 14 лет.

Что грозит мужчине

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям о развращении несовершеннолетних и умышленном хранении детской порнографии без цели сбыта или распространения.

Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет. 1 декабря суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Злоумышленника задержали правоохранители / фото ГУНП в Винницкой области

Мужчина под прикрытием художественного кружка развращал малолетних девочек: смотрите видео

Напомним, что 33-летнюю жительницу Киева, а также ее сожителя задержали следователи по подозрению в создании детской порнографии. По данным следствия, детей насиловали родная мать и ее любовник.