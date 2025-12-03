"Все, кто нужен": Зеленский рассказал, кто продолжит переговоры с командой Трампа
- Украинская делегация продолжит переговоры с командой Трампа после консультаций в Вашингтоне.
- В состав делегации войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и другие.
Во вторник, 3 декабря, американская делегация провела переговоры с россиянами в Москве. Теперь разговор с представителями Дональда Трампа продолжат украинские чиновники.
Для этого готовят встречи в США. Детали рассказал Владимир Зеленский в обращении в среду, 3 декабря, передает 24 Канал.
Кто поедет на переговоры в США?
После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне разговор с представителями Трампа продолжит украинская делегация.
По словам Зеленского, это будут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и "все, кто нужен для переговоров". Новостей о встречах, контактов и переговоров стоит ждать "в ближайшие дни".
Есть постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной. Все сейчас происходит довольно результативно – на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали... И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так,
– отметил президент.
Он также отметил, что достойный мир возможен только с учетом интересов Украины.
Как происходят мирные переговоры?
Напомним, накануне министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что украинская делегация получила приглашение посетить США для продолжения мирных переговоров.
Это произошло после визита в Москву 2 декабря спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.
К слову, разговор в России длился более 4 часов. В стране-агрессоре его описали как "полезный и конструктивный".
Эксклюзивно для 24 Канала политолог Олег Саакян рассказал, что присутствие Кушнера стало для россиян скорее "неприятным фактом", чем неожиданностью. В частности, ранее за закрытыми дверями зять Трампа вел себя сдержаннее, чем Уиткофф.