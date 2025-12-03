"Все, кто нужен": Зеленский рассказал, кто продолжит переговоры с командой Трампа

Во вторник, 3 декабря, американская делегация провела переговоры с россиянами в Москве. Теперь разговор с представителями Дональда Трампа продолжат украинские чиновники.

Для этого готовят встречи в США. Детали рассказал Владимир Зеленский в обращении в среду, 3 декабря, передает 24 Канал.

Кто поедет на переговоры в США?

После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне разговор с представителями Трампа продолжит украинская делегация.

По словам Зеленского, это будут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и "все, кто нужен для переговоров". Новостей о встречах, контактов и переговоров стоит ждать "в ближайшие дни".

Есть постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной. Все сейчас происходит довольно результативно – на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали... И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так,

– отметил президент.

Он также отметил, что достойный мир возможен только с учетом интересов Украины.

Как происходят мирные переговоры?