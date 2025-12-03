"Усі, хто потрібен": Зеленський розповів, хто продовжить переговори з командою Трампа
- Українська делегація продовжить переговори з командою Трампа після консультацій у Вашингтоні.
- До складу делегації увійдуть секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов тощо.
У вівторок, 3 грудня, американська делегація провела переговори з росіянами в Москві. Тепер розмову з представниками Дональда Трампа продовжать українські посадовці.
Для цього готують зустрічі в США. Деталі розповів Володимир Зеленський у зверненні в середу, 3 грудня, передає 24 Канал.
Хто поїде на переговори до США?
Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні розмову з представниками Трампа продовжить українська делегація.
За словами Зеленського, це будуть секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та "всі, хто потрібен для перемовин". Новин щодо зустрічей, контактів і перемовин варто чекати "найближчими днями".
Є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною. Усе зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули… І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так,
– зауважив президент.
Він також наголосив, що достойний мир можливий лише з урахуванням інтересів України.
Як відбуваються мирні переговори?
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що українська делегація отримала запрошення відвідати США для продовження мирних переговорів.
Це сталося після візиту в Москву 2 грудня спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера.
До слова, розмова в Росії тривала понад 4 години. У країні-агресорці її описали як "корисну та конструктивну".
Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Олег Саакян розповів, що присутність Кушнера стала для росіян скоріше "неприємним фактом", аніж несподіванкою. Зокрема, раніше за закритими дверима зять Трампа поводився стриманіше, аніж Віткофф.