Россия продолжает настаивать на капитуляции Украины. Она точно не хочет мирного соглашения и об этом открыто говорит глава вражеского МИДа Сергей Лавров.

Профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала рассказал, что Кремль хочет только решения так называемых "первопричин конфликта". В это понятие вкладывают очень много циничных требований.

Будет ли заключено мирное соглашение?

Устранение "первопричины конфликта" означает, что Украина должна отказаться от всего Донбасса, части Херсонской и Запорожской областей, отдать Крым навсегда. Даже если это не будет юридически признанным, Россия хочет находиться на этих территориях.

Это означает, что Украина остается слабой и демилитаризованной. Она не будет вступать в НАТО и не будет получать гарантий безопасности от Альянса. Это означает, что ваш путь в Европейский Союз ставится под вопрос,

– отметил Скотт Лукас.

Россия требует не признавать Зеленского легитимным президентом Украины. Во всех этих требованиях нет основ для мира. Вопрос в том, поддерживает ли Трамп ультиматум России против Украины.

"Я думаю, что мы находимся в замкнутом круге, что это закончится в следующем году, но не мирным соглашением. Все закончится своеобразным замораживанием боевых действий по линии фронта", – предположил Скотт Лукас.

По его мнению, Россия оккупирует те районы, которые она сейчас удерживает. Украина сохранит за собой остальную часть своей территории. Но у Украины есть путь к сотрудничеству с членами НАТО, в Европейский Союз.

Согласится ли Путин на прекращение огня?

Ситуация может измениться, если Россия наконец столкнется с границей того, сколько территорий она может захватить. Кроме этого, если Европа и США скажут, что будут защищать территорию Украины – это также будет иметь влияние.

Уже известно, что Запад собирается направить некоторых сотрудников в Украину, особенно в ее западную часть, чтобы защищать объекты, производственные мощности, оборонные предприятия. Европа стремится защитить свой бизнес в Украине, обеспечить противовоздушную оборону.

"В течение 42 месяцев Владимир Путин ставил ультиматум Украине. Вы должны изменить эти условия. Необходимо сделать так, чтобы Украина была сильной, чтобы выдвигать свои условия Путину. Он должен остановиться сейчас, а если будет продолжать, то ему будет только хуже", – подчеркнул Скотт Лукас.

Что говорят в России о завершении войны?