Росія продовжує наполягати на капітуляції України. Вона точно не хоче мирної угоди й про це відкрито говорить глава ворожого МЗС Сергій Лавров.

Професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу розповів, що Кремль хоче тільки розв'язання так званих "першопричин конфлікту". У це поняття вкладають дуже багато цинічних вимог.

Чи буде укладена мирна угода?

Усунення "першопричини конфлікту" означає, що Україна має відмовитись від усього Донбасу, частини Херсонської та Запорізької областей, віддати Крим назавжди. Навіть якщо це не буде юридично визнаним, Росія хоче перебувавати на цих територіях.

Це означає, що Україна залишається слабкою та демілітаризованою. Вона не вступатиме до НАТО і не отримуватиме гарантій безпеки від Альянсу. Це означає, що ваш шлях до Європейського Союзу ставиться під питання,

– зауважив Скотт Лукас.

Росія вимагає не визнавати Зеленського легітимним президентом України. У всіх цих вимогах немає основ для миру. Питання у тому, чи підтримує Трамп ультиматум Росії проти України.

"Я думаю, що ми перебуваємо у замкнутому колі, що це закінчиться наступного року, але не мирною угодою. Все закінчиться своєрідним замороженням бойових дій по лінії фронту", – припустив Скотт Лукас.

На його думку, Росія окупує ті райони, які вона зараз утримує. Україна збереже за собою решту своєї території. Але в України є шлях до співпраці з членами НАТО, до Європейського Союзу.

Чи погодиться Путін на припинення вогню?

Ситуація може змінитися, якщо Росія нарешті зіштовхнеться з межею того, скільки територій вона може захопити. Крім цього, якщо Європа та США скажуть, що захищатимуть територію України – це також матиме вплив.

Уже відомо, що Захід збирається направити деяких співробітників в Україну, особливо в її західну частину, щоб захищати об'єкти, виробничі потужності, оборонні підприємства. Європа прагне захистити свій бізнес в Україні, забезпечити протиповітряну оборону.

"Упродовж 42 місяців Володимир Путін ставив ультиматум Україні. Ви повинні змінити ці умови. Необхідно зробити так, щоб Україна була сильною, щоби висувати свої умови Путіну. Він має зупинитися зараз, а якщо продовжуватиме, то йому буде лише гірше", – наголосив Скотт Лукас.

Що кажуть у Росії про завершення війни?