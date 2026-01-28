Песков назвал прогрессом трехсторонние переговоры по Украине прогрессом

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал трехсторонние прямые переговоры Украины, США и России прогрессом. Он отметил, что многие вопросы обсуждаются.

Об этом сообщили в российском РБК.

Как Песков прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 28 января заявил, что трехсторонние встречи России, США и Украины в Абу-Даби являются положительным знаком. По его словам, обсуждается целый ряд вопросов, что "можно в целом считать прогрессом".

Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса,

– подчеркнул Песков.

Он также подтвердил, что переговоры будут продолжаться.

Позавчера Песков говорил обратное