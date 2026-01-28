Песков назвал прогрессом трехсторонние переговоры по Украине прогрессом
- Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры Украины, США и России прогрессом.
- Обсуждается много вопросов, и Россия остается открытой для переговорного процесса.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал трехсторонние прямые переговоры Украины, США и России прогрессом. Он отметил, что многие вопросы обсуждаются.
Об этом сообщили в российском РБК.
Как Песков прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби?
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 28 января заявил, что трехсторонние встречи России, США и Украины в Абу-Даби являются положительным знаком. По его словам, обсуждается целый ряд вопросов, что "можно в целом считать прогрессом".
Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса,
– подчеркнул Песков.
Он также подтвердил, что переговоры будут продолжаться.
Позавчера Песков говорил обратное
26 января Песков заявил, что происходит чрезвычайно сложный переговорный процесс с тяжелой повесткой дня. Он говорил, что сам факт начала переговоров и их "конструктивный тон" можно оценивать положительно.
Однако он говорил, что ожидать какой-то "высокой результативности" бесполезно, ведь это только начало подобных контактов.