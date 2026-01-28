Укр Рус
28 січня, 13:51
2

Пєсков назвав прогресом тристоронні переговори щодо України

Сергій Попович
Основні тези
  • Дмитро Пєсков назвав тристоронні переговори України, США та Росії прогресом.
  • Обговорюється багато питань, і Росія залишається відкритою для переговорного процесу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав тристоронні прямі переговори України, США та Росії прогресом. Він зазначив, що багато питань обговорюється.

Про це повідомили у російському РБК.

Як Пєсков прокоментував тристоронні переговори в Абу-Дабі?

Речник Путіна Дмитро Пєсков 28 січня заявив, що тристоронні зустрічі Росії, США та України в Абу-Дабі є позитивним знаком. За його словами, обговорюється цілий ряд питань, що "можна загалом вважати прогресом".

Але далі все залежатиме від конструктивізму співрозмовників. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу, 
– наголосив Пєсков.

Він також підтвердив, що переговори будуть продовжуватися.

Позавчора Пєсков говорив протилежне

  • 26 січня Пєсков заявив, що відбувається надзвичайно складний переговорний процес із важким порядком денним. Він казав, що сам факт початку переговорів і їхній "конструктивний тон" можна оцінювати позитивно.

  • Проте він казав, що очікувати на якусь "високу результативність" марно, адже це лише початок подібних контактів.