Укр Рус
24 Канал Новости Украины На переговорах не согласовали текст мирного соглашения, но это был шаг вперед, – СМИ
1 декабря, 08:47
3

На переговорах не согласовали текст мирного соглашения, но это был шаг вперед, – СМИ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Майами состоялись переговоры делегаций Украины и США, но финальный текст мирного соглашения еще не согласован.
  • Обсуждение сосредоточено на спорных вопросах, включая территориальные требования России по Донбассу, которые украинская сторона считает неприемлемыми.

В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялись переговоры делегаций Украины и США. Во время встречи сторонам пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Есть ли прогресс в переговорах?

По словам источников издания, переговоры были сосредоточены уже не столько на согласованной в Женеве рамке, сколько на тех спорных вопросах, которые до сих пор остаются нерешенными.

То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед, 
– пояснил собеседник журналистов.

Он добавил, что американская сторона понимает свою главную задачу и она заключается не в том, чтобы в чем-то убедить Украину.

Они понимают, что есть вторая сторона, и к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать. И они понимают, что там сложнее, 
– отметил источник.

Также значительная часть обсуждений была посвящена территориальному вопросу. Американская сторона, которая позиционирует себя как посредник в переговорах, передала Украине требования России по полному отводу украинских сил с Донбасса.

Между тем украинская делегация на встрече объяснила, почему такой вариант неприемлем: из-за конституционных норм, позицию украинского общества и несоответствие реальной ситуации на фронте.

Украинская сторона также отдельно очертила перед американскими представителями свою позицию относительно вступления в НАТО. В частности, делегация отметила, что евроатлантический курс закреплен в Конституции, а внесение изменений в нее ради достижения мирного соглашения создало бы опасный прецедент.

Какие заявления о встрече сделали стороны?

  • После переговоров 30 ноября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны уже "на половине пути" к достижению ключевых целей и отметил "значительный прогресс" в диалоге. По его словам, несмотря на сложность процесса, переговоры оказались продуктивными.
     

  • Глава украинской делегации Рустем Умеров также подтвердил, что сессия переговоров во Флориде была сложной, но продуктивной. Он подчеркнул, что Украина имеет ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира.
     

  • По итогам встречи Умеров доложил Владимиру Зеленскому об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых промежуточных результатах. Президент добавил, что работа над заключением соглашения и прекращением боевых действий будет продолжаться.