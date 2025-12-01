На переговорах не согласовали текст мирного соглашения, но это был шаг вперед, – СМИ
- В Майами состоялись переговоры делегаций Украины и США, но финальный текст мирного соглашения еще не согласован.
- Обсуждение сосредоточено на спорных вопросах, включая территориальные требования России по Донбассу, которые украинская сторона считает неприемлемыми.
В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялись переговоры делегаций Украины и США. Во время встречи сторонам пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Есть ли прогресс в переговорах?
По словам источников издания, переговоры были сосредоточены уже не столько на согласованной в Женеве рамке, сколько на тех спорных вопросах, которые до сих пор остаются нерешенными.
То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед,
– пояснил собеседник журналистов.
Он добавил, что американская сторона понимает свою главную задачу и она заключается не в том, чтобы в чем-то убедить Украину.
Они понимают, что есть вторая сторона, и к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать. И они понимают, что там сложнее,
– отметил источник.
Также значительная часть обсуждений была посвящена территориальному вопросу. Американская сторона, которая позиционирует себя как посредник в переговорах, передала Украине требования России по полному отводу украинских сил с Донбасса.
Между тем украинская делегация на встрече объяснила, почему такой вариант неприемлем: из-за конституционных норм, позицию украинского общества и несоответствие реальной ситуации на фронте.
Украинская сторона также отдельно очертила перед американскими представителями свою позицию относительно вступления в НАТО. В частности, делегация отметила, что евроатлантический курс закреплен в Конституции, а внесение изменений в нее ради достижения мирного соглашения создало бы опасный прецедент.
Какие заявления о встрече сделали стороны?
После переговоров 30 ноября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны уже "на половине пути" к достижению ключевых целей и отметил "значительный прогресс" в диалоге. По его словам, несмотря на сложность процесса, переговоры оказались продуктивными.
Глава украинской делегации Рустем Умеров также подтвердил, что сессия переговоров во Флориде была сложной, но продуктивной. Он подчеркнул, что Украина имеет ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира.
По итогам встречи Умеров доложил Владимиру Зеленскому об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых промежуточных результатах. Президент добавил, что работа над заключением соглашения и прекращением боевых действий будет продолжаться.