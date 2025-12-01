На переговорах не погодили текст мирної угоди, але це був крок вперед, – ЗМІ
- У Маямі відбулися переговори делегацій України та США, але фінальний текст мирної угоди ще не погоджено.
- Обговорення зосереджено на спірних питаннях, включаючи територіальні вимоги Росії щодо Донбасу, які українська сторона вважає неприйнятними.
У неділю, 30 листопада, у Маямі відбулися переговори делегацій України та США. Під час зустрічі сторонам поки не вдалося остаточно погодити проєкт мирної угоди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Читайте також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США
Чи є прогрес у переговорах?
За словами джерел видання, переговори були зосереджені вже не стільки на узгодженій у Женеві рамці, скільки на тих спірних питаннях, які досі залишаються невирішеними.
Тобто ми не говоримо про те, що у нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок вперед,
– пояснив співрозмовник журналістів.
Він додав, що американська сторона розуміє свою головну задачу і вона полягає не в тому, щоб у чомусь переконати Україну.
Вони розуміють, що є друга сторона, і до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати. І вони розуміють, що там складніше,
– зазначило джерело.
Також значна частина обговорень була присвячена територіальному питанню. Американська сторона, яка позиціює себе як посередник у переговорах, передала Україні вимоги Росії щодо повного відведення українських сил із Донбасу.
Тим часом українська делегація на зустрічі пояснила, чому такий варіант неприйнятний: через конституційні норми, позицію українського суспільства та невідповідність реальній ситуації на фронті.
Українська сторона також окремо окреслила перед американськими представниками свою позицію щодо вступу до НАТО. Зокрема, делегація наголосила, що євроатлантичний курс закріплений у Конституції, а внесення змін до неї заради досягнення мирної угоди створило б небезпечний прецедент.
Які заяви щодо зустрічі зробили сторони?
Після переговорів 30 листопада держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що сторони вже "на половині шляху" до досягнення ключових цілей і відзначив "значний поступ" у діалозі. За його словами, попри складність процесу, переговори виявилися продуктивними.
Глава української делегації Рустем Умєров також підтвердив, що сесія переговорів у Флориді була складною, але продуктивною. Він підкреслив, що Україна має відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру.
За підсумками зустрічі Умєров доповів Володимиру Зеленському про основні параметри діалогу, акценти та деякі проміжні результати. Президент додав, що робота над укладенням угоди та припиненням бойових дій продовжуватиметься.