Много икры и пельмени: чем Виткоффа и зятя Трампа накормили в Москве
- 2 декабря в Москве спецпредставитель США Уиткофф и зять американского президента Кушнер провели переговоры.
- Делегацию кормили блюдами "классической русской кухни" – олениной, икрой, пельменями с грибами и крабовым салатом.
Во вторник, 2 декабря, спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер провели переговоры в Москве. Там американскую делегацию кормили блюдами "классической русской кухни".
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. В меню якобы вошли деликатесы по рецептам 1936 и 1961 годов.
Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США
Что американцы ели в Москве?
Перед встречей с Владимиром Путиным американская делегация посетила один из московских ресторанов. Там для гостей подготовили блюда из специального меню к 120-летию гостиницы "Метрополь".
В частности, посланцев Дональда Трампа угощали деликатесами, такими как оленина, крабы и три вида икры – черная, красная и щучья. Также в меню были более простые блюда:
- пельмени с грибами;
- салаты крабовый и "Столичный" по рецепту 1961 года;
- запеченная с горгонзолой свекла;
- фаршированная гречкой перепелка и тому подобное.
Более того, Виткофф якобы даже сам заказал специальное блюдо – пшеничную лепешку с сыром – и высоко ее оценил. Среди десертов переговорщикам предложили "Медовик", "Наполеон" и "Яблочный шарм".
Интересно! Это шестая встреча Уиткоффа с Путиным в России, а вот Кушнер присоединился к переговорам с диктатором впервые.
Как завершились переговоры 2 декабря?
Переговоры в Москве продолжались более 4 часов. Российская сторона описала разговор как "полезный и конструктивный".
Кремль соглашается с пунктами нового мирного плана США, но не со всеми.
Напомним, ранее NBC со ссылкой на неназванного чиновника страны-агрессора писали, что Путин не пойдет на компромиссы по Донбассу, ограничении ВСУ и признании оккупированных территорий.