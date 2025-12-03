Во вторник, 2 декабря, спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер провели переговоры в Москве. Там американскую делегацию кормили блюдами "классической русской кухни".

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. В меню якобы вошли деликатесы по рецептам 1936 и 1961 годов.

Что американцы ели в Москве?

Перед встречей с Владимиром Путиным американская делегация посетила один из московских ресторанов. Там для гостей подготовили блюда из специального меню к 120-летию гостиницы "Метрополь".

В частности, посланцев Дональда Трампа угощали деликатесами, такими как оленина, крабы и три вида икры – черная, красная и щучья. Также в меню были более простые блюда:

пельмени с грибами;

салаты крабовый и "Столичный" по рецепту 1961 года;

запеченная с горгонзолой свекла;

фаршированная гречкой перепелка и тому подобное.

Более того, Виткофф якобы даже сам заказал специальное блюдо – пшеничную лепешку с сыром – и высоко ее оценил. Среди десертов переговорщикам предложили "Медовик", "Наполеон" и "Яблочный шарм".

Интересно! Это шестая встреча Уиткоффа с Путиным в России, а вот Кушнер присоединился к переговорам с диктатором впервые.

Как завершились переговоры 2 декабря?