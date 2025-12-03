Багато ікри та пельмені: чим Віткоффа та зятя Трампа нагодували в Москві

У вівторок, 2 грудня, спецпредставник США Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер провели переговори в Москві. Там американську делегацію годували стравами "класичної російської кухні".

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. До меню нібито ввійшли делікатеси за рецептами 1936 та 1961 років.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Що американці їли в Москві?

Перед зустріччю з Володимиром Путіним американська делегація відвідала один з московських ресторанів. Там для гостей підготували страви зі спеціального меню до 120-річчя готелю "Метрополь".

Зокрема, посланців Дональда Трампа частували делікатесами, як-от олениною, крабами та трьома видами ікри – чорною, червоною та щучою. Також у меню були простіші наїдки:

пельмені з грибами;

салати крабовий і "Столичний" за рецептом 1961 року;

запечений з горгонзолою буряк;

фарширована гречкою перепілка тощо.

Ба більше, Віткофф буцімто навіть сам замовив спеціальну страву – пшеничну "лєпьошку" з сиром – та високо її оцінив. Серед десертів перемовникам запропонували "Медовик", "Наполеон" та "Яблучний шарм".

Цікаво! Це шоста зустріч Віткоффа з Путіним у Росії, а от Кушнер приєднався до переговорів з диктатором уперше.

Як завершилися переговори 2 грудня?