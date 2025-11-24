Укр Рус
24 Канал Новости политики Встреча в Женеве была долгой, но продуктивной, – Кислица
24 ноября, 14:17
2

Встреча в Женеве была долгой, но продуктивной, – Кислица

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Встреча в Женеве, в которой принимал участие первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, была длинной, но продуктивной.
  • Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон вносит изменения в мирный план.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица прокомментировал переговоры, которые состоялись 23 ноября в Швейцарии. По словам дипломата, это была долгая, но продуктивная встреча.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кислицы в соцсети Х.

Читайте также Переговоры в Женеве: какие компромиссы уже есть, и что спорное должны обсудить Зеленский и Трамп

Как прошли переговоры 23 ноября?

Сергей Кислица был одним из участников украинской делегации в Женеве. По итогам встречи он опубликовал лаконичный пост.

Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, что бы ни случилось. Это было длинное, но продуктивное воскресенье в Женеве, 
– подчеркнул первый заместитель главы МИД.

Интересно! Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас Вашингтон вносит "некоторые изменения" в мирный план, предположительно на основе украинских предложений, "в надежде еще больше сократить разногласия и приблизиться к варианту, который устроит и Украину, и, очевидно, Соединенные Штаты".

Встреча в Женеве: кратко

  • По итогам встречи в Женеве США и Украина сделали совместное заявление. Страны заявили, что переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения.

  • В то же время в заявлении отмечается, что окончательные решения по мирному рамочному документу будут принимать президенты Украины и США.
     

  • Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина находится "в критическом моменте", а некоторые политики пытаются оказывать давление. По словам президента, Киев сотрудничает с партнерами, чтобы описанные компромиссы не ослабляли, а наоборот усиливали Украину.