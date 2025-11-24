Зустріч в Женеві була довгою, але продуктивною, – Кислиця

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прокоментував переговори, які відбулися 23 листопада у Швейцарії. За словами дипломата, це була довга, але продуктивна зустріч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кислиці в соцмережі Х.

Як пройшли переговори 23 листопада?

Сергій Кислиця був одним з учасників української делегації у Женеві. За підсумками зустрічі він опублікував лаконічний допис.

Зберігайте спокій і залишайтеся українцями, що б не трапилося. Це була довга, але продуктивна неділя в Женеві,

– підкреслив перший заступник глави МЗС.

Цікаво! Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі Вашингтон вносить "деякі зміни" до мирного плану, імовірно на основі українських пропозицій, "у надії ще більше скоротити розбіжності й наблизитися до варіанту, який влаштує і Україну, і, очевидно, Сполучені Штати".

Зустріч у Женеві: коротко