ГУР перехватили разговор жительницы Белгородской области. Она рассказала о взятке заместителя губернатора области и пожаловалась на украинские дроны.

По ее словам, власти России ничего не делают с украинскими БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Что ГУР узнали из перехваченного разговора?

В перехваченном разговоре жительница Белгородской области России рассказывает об аресте заместителя губернатора области Гладкова за взятки.

Арестовали гладкова заместителя. Уже сколько наворовал... Уже в Курске, его же забрали в Курск. Вот такое... На одну пенсию нет только денег,

– жалуется россиянка на суржике.

Ее также смущают украинские беспилотники. По ее словам, российская власть никак с ними не борется.

Что известно о последних операциях ГУР?