ГУР перхопили розмову мешканки Бєлгородщини. Вона розповіла про хабар заступника губернатора області та поскаржилася на українські дрони.

За її словами, влада Росії нічого не робить з українськими БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

Що ГУР дізналися з перехопленої розмови?

У перехопленій розмові мешканка Бєлгородської області Росії розповідає про арешт заступника губернатора області Гладкова за хабарі.

Арестовали гладкова замєстітєля. Уже скіки наворовав… Уже в курскє, єго ж забрали в курск. Ото таке… На одну пєнсію нема тіки дєнєг,

– бідкається росіянка суржиком.

Її також бентежать українські безпілотники. З її слів, російська влада ніяк з ними не бориться.

Що відомо про останні операції ГУР?