"Пролетела" два этажа: на Киевщине девушка едва не погибла во время прогулки по недострою

В среду, 8 мая, в Переяславе Киевской области на недострое произошел несчастный случай. 16-летняя девушка, прогуливаясь по зданию, по неосторожности упала и серьезно травмировалась.

Переяславские спасатели получили сообщение о том, что подростку нужна помощь, ориентировочно в 20 часов. Несчастный случай произошел по улице Петропавловская.

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Девушка прогуливалась недостроем и получила серьезную травму

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что во время прогулки недостроем несовершеннолетняя девушка по неосторожности упала ориентировочно с 9-го на 7-й этаж.

Спасатели на носилках транспортировали пострадавшую к автомобилю экстренной медицинской помощи. Предварительный диагноз – закрытый перелом таза.

Спасатели показали место несчастного случая: смотрите видео

Детали несчастного случая устанавливаются.

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