О случае, который произошел 7 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области.

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"7 апреля в 18:55 к спасателям города Сосновка в пожарно-спасательное подразделение прибежали взволнованные дети и сообщили, что их друг упал в канализационный коллектор", – говорится в сообщении.

Отмечают, что спасатели сразу отправились к месту происшествия.



Спасатели достали мальчика из канализационного коллектора / Фото ГСЧС Львовщины



Ребенка передали медикам для осмотра / Фото ГСЧС Львовщины

Как мальчик попал в коллектор

Оказалось, что во время игры вместе с другими детьми, 13-летний мальчик случайно упал в коллектор.

"Мальчик 2011 года рождения, упал в канализационный коллектор глубиной около 5 метров. Ребенок был в сознании", – добавили в пресс-службе ГСЧС.



Глубина коллектора – ориентировочно 5 метров / Фото ГСЧС Львовщины

Спасатели спустились к мальчику в коллектор, осмотрели его, и с помощью веревки вытащили на поверхность. Далее ребенка передали медикам.

К слову, недавно на Николаевщине пропала 8-летняя девочка. Как выяснили правоохранители, ребенка похитил бывший сожитель ее бабушки. Его вместе со школьницей правоохранители нашли в замаскированном тайнике под землей. Ребенка отвезли в медицинское учреждение, а обидчика задержали.