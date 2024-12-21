Какая помощь предоставляется на ребенка

Сумма помощи при рождении ребенка не меняется с 2014 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Сейчас эта выплата достигает 41 280 гривен. Средства выплачиваются так:

10 320 гривен выплачивается после рождения ребенка;

30 960 гривен выплачивается ежемесячно по 860 гривен в течение следующих 36 месяцев.

Родители также могут получить "пакет малыша". Он выдается физически или же в денежном эквиваленте.

Вместо пакета малыша может выплачиваться сумма, равная трем прожиточным минимумам для детей до 6 лет. То есть, по состоянию на теперь, это 7 689 гривен.

Обратите внимание! Сейчас прожиточные минимумы для детей такие: до 6 лет – 2 563 гривны, от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.